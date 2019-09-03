Американские эксперты назвали лучшую российскую субмарину
Американские аналитики обратили внимание на российскую подлодку, которая больше всего тревожит оборонное ведомство США. Ею оказалась скоростная субмарина «Щука-Б», которую Североатлантический Альянс классифицирует как «Акулу». Об этом сообщило «Утро.ру».
По данным издания, эту подлодку отличает относительная бесшумность за счет тихих гребных винтов с семью лопастями. Максимальная глубина погружения судна составляет 600 метров. Оно выдерживает гигантское давление водяной толщи благодаря двойному стальному корпусу. Среди других деталей эксперты отмечают новый гидролокатор и двойную систему глушения установки.
Уточняется, что в 2012 году Индия купила «Щуку-Б», что очень не понравилось Вашингтону. Затем она решила арендовать вторую подлодку. Это стоило Нью-Дели чуть больше трех миллиардов долларов.