Американские эксперты назвали лучшую российскую субмарину

По данным издания, эту подлодку отличает относительная бесшумность за счет тихих гребных винтов с семью лопастями. Максимальная глубина погружения судна составляет 600 метров. Оно выдерживает гигантское давление водяной толщи благодаря двойному стальному корпусу. Среди других деталей эксперты отмечают новый гидролокатор и двойную систему глушения установки.

Уточняется, что в 2012 году Индия купила «Щуку-Б», что очень не понравилось Вашингтону. Затем она решила арендовать вторую подлодку. Это стоило Нью-Дели чуть больше трех миллиардов долларов.