Американские астронавты на МКС снова остались без туалета

Специалист Центра управления полетами сообщил космонавту Александру Скворцову, что астронавты начнут переходить в российский сегмент станции для пользования туалетом, пока в их отсеке продолжается ремонт. Скворцов заявил, что информацию принял.

В пресс-службе Роскосмоса уточнили, что туалет в российском сегменте станции продолжает работать.

Это уже второй случай, когда ассенизаторно-санитарное устройство в американской части Международной космической станции ломается. В последний раз об этом стало известно 27 ноября. Тогда командир экипажа станции итальянец Лука Пармитано запросил у наземных служб разрешение использовать специальное устройство, похожее на памперсы. По его словам, оба туалета на станции прекратили работать. После в Роскосмосе уточнили, что в российской части станции устройство для сбора отходов жизнедеятельности работает нормально, а в американской части туалет ремонтируют.

На борту станции находятся два туалета: один — в модуле «Звезда», второй — в американской части станции Tranquility. Оба устройства российского производства. Также туалеты есть в двух пристыкованных к станции «Союзах», но их можно использовать только в ходе автономного полета корабля и случае только крайней необходимости.