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    04 февраля 2021, 16:32

    Американская компания создала бронированный пикап Hennessey VelociRaptor

    Дарья Морозова

    Компания AddArmor создала бронированную версию пикапа Hennessey VelociRaptor. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу производителя.

    В компании рассказали, что броня пикапа сделана из поликарбонатного композита, который способен выдержать стрельбу из АК-47. Автомобиль получил звуковую систему контратаки, электрошоковые дверные ручки, сирену и систему внутренней связи.

    Для каждого покупателя пакет безопасности будет составляться индивидуально, уточнил производитель.