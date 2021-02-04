04 февраля 2021, 16:32
Американская компания создала бронированный пикап Hennessey VelociRaptor
Компания AddArmor создала бронированную версию пикапа Hennessey VelociRaptor. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу производителя.
В компании рассказали, что броня пикапа сделана из поликарбонатного композита, который способен выдержать стрельбу из АК-47. Автомобиль получил звуковую систему контратаки, электрошоковые дверные ручки, сирену и систему внутренней связи.
Для каждого покупателя пакет безопасности будет составляться индивидуально, уточнил производитель.