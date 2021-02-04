Американская компания создала бронированный пикап Hennessey VelociRaptor

В компании рассказали, что броня пикапа сделана из поликарбонатного композита, который способен выдержать стрельбу из АК-47. Автомобиль получил звуковую систему контратаки, электрошоковые дверные ручки, сирену и систему внутренней связи.

Для каждого покупателя пакет безопасности будет составляться индивидуально, уточнил производитель.