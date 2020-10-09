AMD представила новую линейку процессоров

В компании уточнили, что они равны по максимальной частоте чипам Intel, но обладают лучшей энергоэффективности и большим количеством ядер и потоков. По результатам тестов, мощность Rjzen 9 5900X превосходит Intel i9-10900K в популярных играх.

Линейка будет доступна к покупке с 5 ноября. Базовый чип будет стоить 299 долларов, флагманская модель Ryzen 5 5950X — 799 долларов.