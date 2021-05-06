Амбассадоры «Цифрового прорыва» разработали сервисы, помогающие узнать больше о Великой Отечественной войне

Амбассадоры Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» разрабатывают чат-боты, которые помогут сохранить память о Великой Отечественной войне. Благодаря поддержки проекта властями пользователи смогут узнать достоверную информацию о ключевых событиях войны.

Сервисы, которые разрабатывают самые яркие участники предыдущих сезонов проекта, доступны в Telegram. Чат-бот позволит узнать о событиях и фактах, которые произошли во время Великой Отечественной войны недалеко от местоположения пользователей.

Кроме того, с их помощью можно получить информацию о случайном событии или факте. Сервисы также позволят получить текст военно-патриотической песни, которую можно исполнить ветеранам или спеть в кругу друзей. Разработчиками бота является группа амбассадоров конкурса «Цифровой прорыв»: Андрей Каверин, Олеся Савельева и Екатерина Проньшина.

«Идея появилась спонтанно, ибо есть интерактивные карты, но с ними не очень удобно работать. А этот бот позволит узнать об интересных событиях, которые происходили недалеко от вас», — отметил руководитель направления по исследованию данных ПАО «Сбербанк», разработчик чат-бота Андрей Каверин.

Другая группа амбассадоров, в которую входят Михаил Дмитриев и Мария Галкина, создали викторину на тему Великой Отечественной войны. Она включает в себя также комментарии к правильным ответам. С помощью такой викторины пользователи смогут узнать факты о ключевых событиях военного времени.

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» — это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». При этом оператором «Цифрового прорыва» является Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).