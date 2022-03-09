Amazon Web Services прекратила регистрировать новых клиентов в России

Компания Amazon Web Services (AWS) отказалась принимать новых клиентов из России. Эта организация является подразделением американской корпорации Amazon, которая оказывает услуги в сфере облачных вычислений.

«Мы прекратили прием новых клиентов в России и Белоруссии», — сказано в заявлении AWS, которое процитировал ТАСС.

Представители компании отметили, что у них никогда не было офисов или дата-центров в России. При этом организация оказывала услуги ряду фирм, которые работали в РФ. Как правило, речь шла о дочерних структурах со штаб-квартирами за пределами страны корпораций.

Ранее американский стриминговый сервис Nеtfliх официально заявил о приостановке работы в России. Это значит, что российские клиенты смогут пользоваться подпиской до окончания срока, продлить ее потом будет невозможно.