  • Amazon начала тестировать систему оплаты товаров жестами — СМИ

    04 сентября 2019, 21:33

    Валерия Шафирко

    Американская компания Amazon проводит тестирование системы идентификации покупателей по рисунку на ладони. Об этом сообщило издание The New York Post.

    В материале газеты указано, что Amazon свяжет биометрические данные клиентов с их аккаунтами и платежными данными, что в свою очередь позволит им производить оплату за товары с помощью жестов. Данная система получит название «Орвилл».

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    Разработанная Amazon система идентификации имеет отличия от сканеров отпечатков пальцев на таких девайсах, как iPhone. Новая система от Amazon не требует от пользователей прикосновения руки к поверхности сканирования.

    Вместо этого технология будет применять компьютерное зрение, что позволит обрабатывать и определять форму, размер, а также рисунок каждой руки покупателя.

    Ранее пользователь Amazon Джеймс Каунт рассказал об обмане при публикации отзывов на товар. Мужчина решил приобрести кабели для зарядки iPhone, но столкнулся с мелким мошенничеством.

    По отзывам выбранный товар был одним из лучших (его средняя оценка равнялась 4,7 из 5), однако когда Каунт решил просмотреть, что написали в отзывах, то был неприятно удивлен.

    Как выяснилось, восторженные комментарии были посвящены вовсе не товару, а мультфильму «Кунг-фу Панда».