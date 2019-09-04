В материале газеты указано, что Amazon свяжет биометрические данные клиентов с их аккаунтами и платежными данными, что в свою очередь позволит им производить оплату за товары с помощью жестов. Данная система получит название «Орвилл».

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Разработанная Amazon система идентификации имеет отличия от сканеров отпечатков пальцев на таких девайсах, как iPhone. Новая система от Amazon не требует от пользователей прикосновения руки к поверхности сканирования.

Вместо этого технология будет применять компьютерное зрение, что позволит обрабатывать и определять форму, размер, а также рисунок каждой руки покупателя.

Ранее пользователь Amazon Джеймс Каунт рассказал об обмане при публикации отзывов на товар. Мужчина решил приобрести кабели для зарядки iPhone, но столкнулся с мелким мошенничеством.

По отзывам выбранный товар был одним из лучших (его средняя оценка равнялась 4,7 из 5), однако когда Каунт решил просмотреть, что написали в отзывах, то был неприятно удивлен.

Как выяснилось, восторженные комментарии были посвящены вовсе не товару, а мультфильму «Кунг-фу Панда».