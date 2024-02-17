Технологии 17 февраля 2024, 12:44 Альтман решил запустить производство чипов для ИИ Bloomberg: Альтман ищет одобрения США на запуск своего производства чипов для ИИ Sven Hoppe / Global Look Press

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Глава компании OpenAI Сэм Альтман планирует получить согласие властей США на запуск производства чипов для технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщило Bloomberg.

По информации источника агентства, бизнесмен провел встречи с потенциальными инвесторами и партнерами в Азии и на Ближнем Востоке и заявил, что не откроет производство без одобрения США.

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«Основные мировые компании, например Samsung, Intel или TSMC, могут стать основными партнерами для OpenAI», — отметили журналисты.

Авторы материала также добавили, что Альтман опасается возникновения дефицита чипов, из-за чего развитие отрасли искусственного интеллекта рискует приостановиться.

Необходимость разрешения США связана с обязательной проверкой иностранных инвестиций со стороны американского Минфина. Вероятную поставку чипов на Ближний Восток проконтролирует Минторг.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет угрозу для человечества.