14 ноября 2022, 03:15
Альтернативную GPS-навигацию изобрели в России
«Известия»: специалисты разработали альтернативную GPS-навигацию для транспорта
Российские специалисты изобрели технологию, которая поможет беспилотному автотранспорту ориентироваться в пространстве даже при отсутствии классического GPS-сигнала или ГЛОНАСС. Об этом АНО «Платформа НТИ» рассказали «Известиям».
Разработчики рассказали, что оснащенный новинкой автомобиль во время первого проезда будет «рассматривать» окружающие предметы и «запоминать» маршрут. Впоследствии он сможет проходить его без помощи водителя.
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Систему можно установить на автомобили, которые перемещающиеся в пределах закрытых территорий, — предприятие, складская площадка или строительный объект. После распознавания объектов и построения карты местности автомобиль будет готов к дальнейшей работе, при этом не нужно будет использовать GPS.
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Система визуальной навигации способна распознавать людей и определять посторонние предметы. В настоящее время разработку тестируют в индустриальной логистике.
Ученые МГУ и Сколковского института науки и технологий ранее разработали новый тип аккумуляторов. Источником энергии для них стал сушеный борщевик.
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