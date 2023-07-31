Технологии 31 июля 2023, 09:28 «Алмаз-Антей» отправит на шельф России оборудование для добычи газа «Алмаз-Антей» поставит на шельф России оборудование для добычи газа в 2023 году

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Концерн «Алмаз-Антей» в 2023 году испытает и поставит первое импортозамещенное оборудование для добычи газа на шельфе. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель департамента развития гражданской продукции компании Артем Шатраков.

«Время кризиса, как обычно, это не только определенные трудности, но и возможности. Гражданская сфера — одна из тех, где сейчас необходимо импортозамещение, мы четко идем в нее. Например, производимое нами оборудование не делали ни в СССР, ни в России ранее. Для добычи полезных ископаемых на шельфе это импортозамещение в чистом виде», — сказал он.

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Шатраков подчеркнул, что эту работу начали уже несколько лет назад.

«Вместе с заказчиком мы подготовили собственные мощности к производству и определились с техническими требованиями к изделиям. Уже в 2023 году мы выйдем на серийную поставку первых комплектов после проведенных испытаний», — добавил глава департамента.

Компания «Алмаз-Антей» поставляет также необходимое оборудование в зону проведения специальной операции. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал высокую эффективность этой продукции.