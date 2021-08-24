«Алмаз-Антей» объявил о разработке мини-ракеты против беспилотников

«Алмаз-Антей» начал создавать малоразмерные зенитные ракеты для уничтожения беспилотников. Такое заявление сделал генеральный конструктор компании Павел Созинов.

«Работы финансируются за счет средств концерна», — рассказал он РИА «Новости».

Мини- и микробеспилотники способны нести собой серьезную угрозу для административных и военных объектов. При этом они очень дешевые. Их также можно использовать для наведения оружия, в разведывательных целях. Кроме того, они могут иметь боевую часть, которая может нанести противнику серьезный ущерб.

Для уничтожения таких беспилотников использовать обычные зенитные ракеты нецелесообразно, ведь боеприпасы могут стоить во много раз дороже аппаратов, которые они должны сбить. Также надо заметить, что неконтактный датчик стандартных боеприпасов зенитных ракетных комплексов может не отреагировать на мини- или микробеспилотник.

Ранее стало известно, что российская компания «Кронштадт» начала проектировку тяжелого беспилотного летательного аппарата «Гром». Беспилотник будет весить две тонны.