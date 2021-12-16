Алюминиевый завод начнет работу в Ташкенте

17 декабря в Ташкенте откроют алюминиевый завод. Его строительство продолжалось на протяжении 15 лет. Об этом сообщил «ИрСити» со ссылкой на пресс-службу корпорации «Русал Братск».

В работе завода будут задействованы свыше 1,1 тысячи человек. Большинство из них — местные жители. Производственная мощность предприятия составит три тонны металла в сутки, передала «Политика сегодня».

«При проектировании предприятия большое внимание уделялось вопросам экологии. Тайшетский завод будет оборудован современными системами сухой очистки газов, эффективность улавливания газов которых составляет более 98,5%», — сказано на сайте предприятия.