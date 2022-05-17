Новую компанию, специализирующуюся на разработке и производстве электромобилей, может создать альянс Renault — Nissan — Mitsubishi. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK рассказал глава Renault Жан-Доминик Сенар.

По словам Сенара, он прибыл в Японию на переговоры с местными коллегами.

«Уверен, что это наилучший способ повысить ценность нашего альянса, состоящего из трех компаний», — подчеркнул глава Renault.

В начале 2022 года альянс заявил о намерении инвестировать в ближайшие пять лет 23 миллиарда евро в развитие технологий по разработке электромобилей.

В марте французская автомобильная компания Renault объявила о приостановке производственной деятельности в РФ. Также в компании сообщили, что рассматриваются все возможные варианты относительно доли в «АвтоВАЗе». Позднее стало известно, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Долю компании в АвтоВАЗе получит автомобильный институт НАМИ, а завод «Рено Россия» — московское правительство.