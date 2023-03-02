Технологии 02 марта 2023, 18:16 AliExpress ограничил продажу дронов для россиян Торговая площадка AliExpress заблокировала продажу дронов для клиентов из России Unsplash

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Китайская торговая площадка AliExpress ограничила продажу дронов фирм Autel и DJI для клиентов из России.

При запросе в поиск на площадке карточки товаров остались, однако после перехода на странице товара система выдает ошибку «Такой страницы нет».

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Кроме того, компания DJI удалила приложение для управления дронами из российской версии магазина приложений App Store.

DJI принесла извинения российским клиентам, которые не смогли приобрести дрон этой марки, написал Telegram-канал Mash.

«Мы с сожалением сообщаем вам, что DJI не продает никаких продуктов в российском регионе и не можем предоставлять вам услуги. Мы не предоставляем услуги по военной деятельности и вопросам послепродажного обслуживания. Спасибо вам за ваше понимание и поддержку», — прокомментировали ситуацию в компании.

В декабря 2022 года правительство Китая запретило экспорт в Россию процессоров Loongson на архитектуре LoongArch.