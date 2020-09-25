Alibaba и Tencent научат покупателей «улыбаться и платить»

Услугами платежной системы Alipay (принадлежит финтех-компании Ant Group, входящей в периметр интернет-гиганта Alibaba) по всему миру пользуются 1,2 миллиарда человек, из них 900 миллионов в Китае. Она позволяет с помощью QR-кодов оплачивать покупки онлайн и офлайн. Но она может уступить новой системе, основанной на распознавании лиц.

Как сообщил китайский новостной сервис Yicai Global, Ant Group объявила о создании платежного метода Smile to Pay («Улыбнись для оплаты»). Для проведения платежа надо посмотреть в камеру специального устройства и улыбнуться.

На популяризацию этого способа Ant Group в 2019 году выделила 439 миллионов долларов, однако пока система популярности не получила. Подобную систему WeChat Pay запустил и другой гигант — компания Tencent. Результаты ее популяризации также пока весьма скромные.

На днях московские власти объявили, что намерены радикально упростить проход в метро, подключив систему распознавания лиц. В тестовом режиме она заработает следующей весной.