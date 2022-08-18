Алгоритм «ВКонтакте» предупредит пользователей об утечке паролей

Безопасность пользователей «ВКонтакте» усилят. Социальная сеть запустила специальный алгоритм, который проверит базы с паролями, которые оказались в открытом доступе через другие сервисы. В случае совпадения пользователь получит уведомление о необходимости сменить пароль. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

Весь процесс полностью автоматический и проходит в зашифрованном виде. Пока функция доступна только в социальной сети «ВКонтакте», но после ее добавят во все сервисы VK.

Команда безопасности регулярно проводит мониторинг утечек паролей пользователей. Если среди них оказываются скомпрометированные данные, то после проверки достоверности информации пользователи получают специальное предупреждение.

Источник фото: Vk.com

Как пояснила директор по экосистемным продуктам VK Ольга Фролова, в группе риска находятся пользователи, которые используют одну комбинацию на разных сервисах и не меняют свои пароли годами.

«Чтобы их обезопасить, мы создали инструмент, который будет автоматически проверять наличие паролей в базе скомпрометированных и предупредит пользователей раньше, чем их профилем заинтересуются мошенники», — подчеркнула она.

Кроме дополнительной защиты VK повысила требования к паролям пользователей. Теперь при смене комбинации в личном кабинете создать простой пароль или использовать данные публичного профиля не получится. Система теперь принимает только сложную комбинацию различных символов.

Вице-президент по информационной безопасности VK Алексей Волков подчеркнул, что для пользователей соблюдение правил должно стать такой же нормой, как переход дороги на зеленый свет.

«Если знать правила и не забывать об осторожности, риск лишиться доступа к аккаунту становится намного ниже. В рамках VK Protect мы создаем все больше инструментов для защиты пользователей, но в то же время советуем не забывать про основные правила, например, регулярную смену паролей и двухфакторную аутентификацию. И рекомендуем не использовать одинаковые пароли в разных сервисах. Если однажды один из них взломают, другие аккаунты окажутся под угрозой», — заявил он.

Информационная безопасность — ключевой приоритет для VK. Компания регулярно проводит внутренний и внешний аудит, применяет наиболее эффективные и современные мировые практики в области защиты данных и привлекает сторонних исследователей.