Алгоритм для поиска идеальной работы создали специалисты в России

Российский «Университет 20.35» (университет Национальной технологической инициативы) разработал систему для поиска идеальной работы. Подробности новой технологии изучили «Известия».

Алгоритм поможет подобрать варианты работы, которые устроят соискателя и морально, и в плане зарплаты. Приложение умеет оценивать не только текущие вакансии, но и личные характеристики человека. Подбор будет производиться лично под каждого, кто обратится за поиском.

Программа будет обращать внимание на склонности соискателя и его систему ценностей, в том числе на моральные и этические предпочтения. Авторы проекта уверены, что для поиска идеальной работы нужно сначала понять, как именно человек размышляет, к чему он внутренне тяготеет, какую роль хотел бы занять в жизни. В результате вакансии будут зависеть не столько от образования, сколько от качеств самой личности.

Чтобы пройти тестирование, потребуется примерно один час. Потом платформа сама сопоставит полученные сведения с предложениями, которые есть на трудовом рынке. Пока новшество еще тестируется, потом станет коммерческим проектом.

Россиянам рассказали, как перестать тратить деньги на вроде бы обычные, но все равно наносящие удар по своему кошельку продукты. Советы просты: лучше не ходить в магазин очень голодным, а еще нужно оценивать, какая еда не употребляется полностью и часто оказывается в мусорнике.