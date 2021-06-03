Заместитель председателя правительства Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» достроят до конца года. Об этом сообщило ИА Nation News.

Осталось достроить 100 километров газопровода. В правительстве ожидают завершения строительства до конца 2021 года. Об этом Новак заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

«Северный поток — 2» протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров.