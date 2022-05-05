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    05 мая 2022, 03:02

    Акционеры решили судиться с Netflix — СМИ

    Axios: акционеры подали в суд на Netflix из-за ложных данных о числе подписчиков

    Александра Ломейко

    Стриминговому сервису Netflix предстоят судебные разбирательства. Акционеры компании подали против нее коллективный иск, сообщил портал Axios.

    Руководство Netflix обвинили в предоставлении ложной информации о росте числа подписчиков. Иск держатели акций компании подали в суд Сан-Франциско.

    Среди претензий к сервису — сокрытие от акционеров более медленного роста пользователей. Одной из причин последнего указали в том числе совместное использование клиентами учетных записей. Свою роль сыграла и растущая конкуренция со стороны других потоковых сервисов.

    «Трудности с удержанием пользователей», подчеркнули в иске, от акционеров тоже скрыли. Из-за них Netflix терял подписчиков, а держатели ценных бумаг понесли «существенные убытки и ущерб».

    В компании появившуюся в СМИ информацию комментировать не стали.

    Стриминговый сервис приостановил работу в РФ на фоне спецоперации. По мнению юристов, Netflix должен выплатить российским пользователям компенсацию или восстановить доступ к подписке.