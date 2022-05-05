Стриминговому сервису Netflix предстоят судебные разбирательства. Акционеры компании подали против нее коллективный иск, сообщил портал Axios.

Руководство Netflix обвинили в предоставлении ложной информации о росте числа подписчиков. Иск держатели акций компании подали в суд Сан-Франциско.

Среди претензий к сервису — сокрытие от акционеров более медленного роста пользователей. Одной из причин последнего указали в том числе совместное использование клиентами учетных записей. Свою роль сыграла и растущая конкуренция со стороны других потоковых сервисов.

«Трудности с удержанием пользователей», подчеркнули в иске, от акционеров тоже скрыли. Из-за них Netflix терял подписчиков, а держатели ценных бумаг понесли «существенные убытки и ущерб».

В компании появившуюся в СМИ информацию комментировать не стали.

Стриминговый сервис приостановил работу в РФ на фоне спецоперации. По мнению юристов, Netflix должен выплатить российским пользователям компенсацию или восстановить доступ к подписке.