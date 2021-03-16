Акции Twitter взлетели после новых заявлений Роскомнадзора

Акции Twitter во вторник утром поползли вверх, хотя Роскомнадзор допустил возможность блокировки социальной сети, если компания не отреагирует на ультиматум. Ведомство требует от соцсети удалить незаконные материалы.

По состоянию на 11:00 (18:00 московскому времени) рост акций Twitter составлял около 0,5%. Между тем в первые полчаса после открытия торгов акции Twitter росли почти на 2%, после того как один из ведущих американских банков, Citigroup, поднял их целевую стоимость с 55 долларов до 80 долларов, следует из данных на странице Нью-Йоркской фондовой биржи.

Всего же с момента первоначальных шагов Роскомнадзора в отношении Twitter на прошлой неделе стоимость акций компании выросла более чем на пять долларов, что составило около 7%.

Новые заявления Роскомнадзора о будущем Twitter в России, однако, пока не нашли отражения в американской деловой прессе. Сам Twitter также во вторник не ответил на обращение ТАСС с просьбой прокомментировать ситуацию.

В целом компания может позволить себе утратить российский рынок, хотя будет бороться с перспективой такого развития событий, отметил аналитик медиа Мэтт Наварра.

Ранее Роскомнадзор потребовал от социальной сети удалить запрещенный контент, но ответа не было. Тогда скорость загрузки фото и видео, которые заливают на платформу, замедлили. 16 марта заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что если Twitter не выполнит требования в течение месяца, то его заблокируют.