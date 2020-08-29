Аккаунт Epic Games удалили из App Store

Apple удалила учетную запись Epic Games из своего магазина приложений App Store. В заявлении американской корпорации говорится, что она «разочарована» таким решением.

Разработчик мобильных игр Epic Games теперь не сможет не только выкладывать игры в App Store, но и обновлять свои продукты, установленные на гаджетах Apple. При этом пользователи, уже загрузившие игру Fortnite на телефон или компьютер под управлением MacOS, могут и дальше играть в нее, сообщил The Verge.

«Мы надеемся, что в будущем сможем снова работать вместе, но сегодня, к сожалению, это невозможно», — заявили в Apple.

В корпорации отметили, что отказ Epic Games платить комиссию в 30% от суммы покупок внутри приложения является «несправедливым по отношению ко всем другим разработчикам в App Store».

Epic Games пошла на открытый конфликт с Apple в августе. В середине месяца компания провела обновление игры Fortnite, позволившее игрокам покупать игровую валюту и товары через само приложение, минуя платежную систему Apple. Из-за этого игру удалили из App Store. Аналогично поступили в Google, удалив Fortnite из Google Play. В ответ на это Epic подал иски к обеим компаниям.