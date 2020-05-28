Академик оценил технику США после отмены полета Crew Dragon

В России отмены запусков пилотируемых кораблей — крайне редкое явление, заявил он. За последние 20 лет дату только одного полета перенесли из-за погодных условий. Тот случай можно расценивать как уникальный.

«У США другой подход к безопасности пилотируемой космонавтики и подобные вещи у них происходят регулярно. Поэтому в случившемся нет ничего уникального, и это действительно соответствует тому, о чем сообщает компания SpaceX. Ну, будем ждать резервной даты — 30 мая», — добавил академик.

Железняков сравнил российские космические корабли с американскими. По его мнению, отечественная техника потяжелее и понадежнее. Помимо этого космодром Байконур размещен именно в Казахстане не случайно: местные погодные условия меньше влияют на запуски.

Ракета-носитель Falcon 9 должна была вывести на орбиту пилотируемый корабль Crew Dragon с двумя астронавтами борту 27 мая. Это событие могло стать первым пилотируемым полетом в США за девять лет. Однако запуск перенесли на 30 мая из-за нелетной погоды.