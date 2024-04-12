Технологии 12 апреля 2024, 14:37 Академик Маринин: «Ангара-А5» сможет запускать в космос более тяжелые грузы

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Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин рассказал о вероятных модернизациях ракеты-носителя «Ангара-А5». В будущем она сможет запускать в космос более тяжелые полезные нагрузки, отметил эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Он указал на перспективность летательного аппарата, пояснив, что тот будет «рабочей лошадкой» на ближайшие 30-40 лет. По мнению эксперта, благодаря своей мощности «Ангара-А5» способна заменить «Протон».

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В программу полета ракеты-носителя также заложено испытание нового разгонного блока, добавил Маринин.