Airbnb отменил возможность бронирования для пользователей из РФ и Белоруссии
Airbnb: с 4 апреля все бронирования в России и Белоруссии отменены
Сервис аренды жилья Airbnb объявил об отмене всех сделанных бронирований в России и Белоруссии, которые были сделаны на 4 апреля и более поздние даты. Жилье в указанных странах не смогут снять и жители других государств.
Заявление организация опубликовала на своем сайте, напомнив о приостановке деятельности в РФ и Белоруссии.
«Бронирования в России и Белоруссии, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены. <…> Гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было», — сказано в объявлении.
Сервис заблокировал и календари объявлений в казанных странах и указал на невозможность приема новых гостей.
«Пользователи из всех стран не смогут бронировать жилье в России и Белоруссии. Гостям из России и Белоруссии больше не доступно оформление бронирований на Airbnb», — уточнили в организации, пообещав информировать пользователей «по мере развития ситуации».
Airbnb объявила о приостановке своей деятельности, ограничении и полном прекращении работы в РФ и Белоруссии еще в начале марта 2022 года.