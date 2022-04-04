Airbnb отменил возможность бронирования для пользователей из РФ и Белоруссии

Сервис аренды жилья Airbnb объявил об отмене всех сделанных бронирований в России и Белоруссии, которые были сделаны на 4 апреля и более поздние даты. Жилье в указанных странах не смогут снять и жители других государств.

Заявление организация опубликовала на своем сайте, напомнив о приостановке деятельности в РФ и Белоруссии.

«Бронирования в России и Белоруссии, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены. <…> Гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было», — сказано в объявлении.

Сервис заблокировал и календари объявлений в казанных странах и указал на невозможность приема новых гостей.

«Пользователи из всех стран не смогут бронировать жилье в России и Белоруссии. Гостям из России и Белоруссии больше не доступно оформление бронирований на Airbnb», — уточнили в организации, пообещав информировать пользователей «по мере развития ситуации».

Airbnb объявила о приостановке своей деятельности, ограничении и полном прекращении работы в РФ и Белоруссии еще в начале марта 2022 года.