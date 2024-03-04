Технологии 04 марта 2024, 15:47 Aif.ru: криминалисты в 90% случаев могут извлечь информацию из заблокированного или разбитого телефона

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Из разбитого или заблокированного графическим или цифровым паролем смартфона в 90% случаев можно извлечь информацию. Об этом aif.ru рассказали в лаборатории отдела фоноскопических и компьютерных экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Там объяснили, что с гаджетами работают при помощи специальных аппаратно-программных комплексов. Они помогают подобрать пароль или ключ и получить доступ к хранящейся информации. В результате криминалисты извлекают ее и переводят в удобочитаемый для правоохранителей формат.

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