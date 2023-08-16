Технологии 16 августа 2023, 23:14 Аграрии Ставрополья выбрали российскую технику из-за простоты обслуживания

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Ставропольские предприятия и аграрии отдают предпочтение отечественной технике. Такой информацией поделился главный инженер и управляющий крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) Иван Жердев. Об этом сообщил newstracker.ru.

Жердев отметил, что изначально компания делала ставку на зерноуборочную технику Ростсельмаш. Она приобретала комбайны «Дон-1500». Сейчас им на смену пришли новые модели серии ACROS.

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«Мы удовлетворены работой зерноуборочных комбайнов ACROS. Достойная выработка. Наработка на комбайн по итогам этого года составила где-то по 700-800 гектаров», — рассказал инженер.

Специалист заявил, что подобная техника проста в обслуживании. Официальный дилер «Ставропольстройопторг» предоставляет гарантийное и постгарантийное обслуживание.