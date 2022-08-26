Афганское Минсвязи объявило войну «неэтичным» сайтам и нелегальным сим-картам

Министерство связи и информационных технологий Афганистана заблокировало 23,4 миллиона сайтов, которые посчитали неэтичными, и до 90% нелегальных сим-карт. Об этом сообщил сайт Tolo News.

«Несмотря на бедность в стране, часть молодежи проводит время за просмотром неэтичных сайтов. На данный момент мы заблокировали 23,4 миллиона этих сайтов», — сказал исполняющий обязанности министра Наджибулла Хаккани.

Он не уточнил их содержимое, но добавил, что владельцы сайтов после блокировки создают новые. Кроме того, крупная американская соцсеть перестала сотрудничать с афганским правительством. Если раньше она блокировала нежелательные сообщества, то теперь игнорирует запросы.

Кроме того, в стране заблокировали от 85 до 90% нелегальных сим-карт. Всего в Афганистане зарегистрировали 35 миллионов номеров, из них 22 миллиона активны. В качестве еще одного достижения Наджибулла Хаккани назвал снижение цен на интернет и телекоммуникационные услуги более чем вдвое.

Силы «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России) вошли в Кабул 15 августа 2021 года. Временное правительство Афганистана возглавил Мохаммад Хасан Ахунд. США спешно вывели свои войска, и это привело к краху правительства, сообщил RT. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.