Аэропорт Пулково примет туристов по электронным визам

Представители ведомства рассказали, что специалисты аэропорта проверили оборудование пропуска. Благодаря соответствующей технике туристы из 53 стран смогут прибыть в Санкт-Петербург по электронным визам. Передвигаться они смогут лишь по самому городу и Ленинградской области.

Однократная электронная виза выдается бесплатно на 30 дней, находиться в России по ней можно не более восьми суток с даты въезда. Оформить такую визу можно на сайте Министерства иностранных дел РФ.