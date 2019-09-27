Аэропорт Пулково примет туристов по электронным визам
Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге с 1 октября будет принимать туристов по электронным визам. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу компании «Воздушные Ворота Северной столицы».
Представители ведомства рассказали, что специалисты аэропорта проверили оборудование пропуска. Благодаря соответствующей технике туристы из 53 стран смогут прибыть в Санкт-Петербург по электронным визам. Передвигаться они смогут лишь по самому городу и Ленинградской области.
Однократная электронная виза выдается бесплатно на 30 дней, находиться в России по ней можно не более восьми суток с даты въезда. Оформить такую визу можно на сайте Министерства иностранных дел РФ.