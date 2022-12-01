Технологии 01 декабря 2022, 22:21 Адвокат Гавришев перечислил правила цифровой безопасности

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Адвокат Алексей Гавришев рассказал, как пользователи интернета могут обезопасить личные данные. Об этом сообщило РИАМО.

По данным сайта «Аргументы и факты», для личной переписки в мессенджерах лучше создавать секретные чаты. Кроме того, необходимо использовать сложные пароли и подключить двухфакторную аутентификацию.

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Гавришев также посоветовал не открывать электронные письма от неизвестных отправителей и переходить по непроверенным ссылкам.

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