01 декабря 2022, 22:21
Адвокат Гавришев перечислил правила цифровой безопасности
Адвокат Алексей Гавришев рассказал, как пользователи интернета могут обезопасить личные данные. Об этом сообщило РИАМО.
По данным сайта «Аргументы и факты», для личной переписки в мессенджерах лучше создавать секретные чаты. Кроме того, необходимо использовать сложные пароли и подключить двухфакторную аутентификацию.
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Гавришев также посоветовал не открывать электронные письма от неизвестных отправителей и переходить по непроверенным ссылкам.
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