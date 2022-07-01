Администрация президента призвала защитить россиян от деструктивных компьютерных игр

Компьютерные игры становятся инструментом мягкой силы, позволяют внушать пользователю определенную интерпретацию исторических и других фактов. Необходимо защитить пользователей от деструктивного контента и вредоносного воздействия, сообщила начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева на пресс-конференции в ТАСС.

«За счет возможности различной смысловой интерпретации тех или иных исторических, культурных, социально-экономических событий на уровне внутриигровых сценариев и механик компьютерные игры используются в том числе как инструмент влияния на пользователей — так называемый инструмент мягкой силы», — рассказала Матвеева.

Она назвала важной задачей государства обеспечить безопасность своих жителей, в том числе за счет развития конкурентной отечественной игровой индустрии, основанной на традиционных духовно-нравственных и культурных ценностях. Для этого нужно развивать кадровый потенциал.

Пресс-конференция, на которой выступила Татьяна Матвеева, посвящена старту всероссийского конкурса «Начни игру». По ее словам, конкурс президентской платформы «Россия — страна возможностей» сейчас особенно актуален. Запуск нового проекта поддержал президент России Владимир Путин. Проект должен объединить талантливых разработчиков игр, программистов, гейм-дизайнеров и других желающих приступить к работе в игровой индустрии.