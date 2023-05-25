Технологии 25 мая 2023, 17:09 Абоненты Tele2 смогут выходить в интернет на скорости, сопоставимой с 5G Freepik

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Скорость мобильного интернета от Tele2 приблизилась к 5G. Компания запускает новую опцию 4G Turbo, благодаря которой скорость передачи данных увеличится до 50%.

Директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Андрей Борзов отметил, что компания позаботилась о клиентах, которым требуется максимальная скорость для выхода в Сеть. Потребление мобильного интернета с каждым годом растет, а пользователи все чаще общаются в мессенджерах, смотрят видео и скачивают тяжелый контент на смартфоне. Скорость интернета становится для абонентов все важнее, обратил внимание представитель оператора.

«Следуя этому тренду, мы развиваем сетевую инфраструктуру и разрабатываем выгодные предложения. Новая опция позволит использовать смартфон на полную мощность на скорости, сопоставимой с 5G», — рассказал Борзов.

Пресс-служба Tele2

Опцию 4G Turbo бесплатно включили в тариф Premium. На других тарифах за ускоренный интернет нужно доплатить 150 рублей в месяц.

При первом подключении опция останется бесплатной до очередного списания платы за тариф. Таким образом в Tele2 дали возможность абонентам протестировать интернет на сверхскорости.

Выход в Сеть для пользователей услуги становится быстрее благодаря интеллектуальной системе. Она следит за нагрузкой на базовые станции и освобождает мощности, после чего их выделяют абоненту с подключенной опцией 4G Turbo.

Мобильный интернет на максимальной скорости заинтересует пользователей стриминговых сервисов и геймеров. Кроме того, услуга пригодится для участия в видеоконференциях или раздачи трафика на другие устройства.