Забывшие вовремя внести плату абоненты Теlе2 смогут сберечь остатки гигабайтов и минут

У абонентов Теlе2 появилась новая возможность управления остатками неизрасходованных услуг. Теперь они смогут сохранить накопленные минуты и гигабайты, даже если не внесут вовремя плату за тариф.

Такая услуга станет подспорьем для пользователей с насыщенным графиком, ведь на фоне загруженности далеко не каждый абонент держит в голове даты внесения платы за тариф.

Теперь клиенты Теlе2 могут сохранить накопленные остатки минут и гигабайтов, даже если забудут вовремя внести плату за тариф.

С новой услугой „Страховка остатков“ клиент сохранит все неизрасходованные пакеты услуг, получив дополнительный день для пополнения счета мобильного телефона Tele2.

В компании уточнили, как правильно воспользоваться нововведением. Важно, чтобы абонент подключил услугу заранее, до даты списания платы.

Как подключить услугу?

Активировать новую функцию можно в личном кабинете мобильного приложения «Мой Tele2», на сайте tele2.ru или с помощью команды *155*571#.

Стоимость услуги — 15 рублей в месяц. Она доступна на тарифных планах «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Везде онлайн».

Возможность сохранения неизрасходованных остатков Tele2 первой на российском рынке запустила в 2017 году, а с января этого года клиенты оператора могут использовать накопленные минуты и гигабайты вечно.

Сохранение остатков доступно автоматически и бесплатно при своевременном внесении платы за тариф.