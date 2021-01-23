Абоненты пожаловались на сбой «Билайн»

Абоненты «Билайн» по всей России пожаловались на сбои. Больше всего пользователи испытывают проблем с работой проводного доступа в Сеть. Эту проблему зафиксировали у 53% клиентов.

Согласно данным Downdetector, самой частой проблемой оказался проводной доступ в Сеть (53%). Еще 27% пользователей столкнулись со сбоем работы мобильной связи. Также у 19% возникли проблемы с работой мобильной Сети.

Больше всего сбой «Билайна» затронул жителей Москвы, Петербурга, Тюмени и Краснодара. Кроме того, на проблемы пожаловались пользователи из Екатеринбурга, Волгограда и Саратова.

Источник фото: downdetector.ru

«„Билайн“ вообще еле фурычит», — написал один из пользователей в Twitter.

«Сотовая связь вообще не работает», — заявил другой.

«Через „Билайн“ очень плохо работает Twitter», — отметили в комментариях.

При этом в самом «Билайне» опровергли информацию о сбое в работе.

«Информация о сбое не соответствует действительности», — сообщила «360» старший менеджер по внешним коммуникациям ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Татьяна Донская.

По данным сайта, сейчас проблемы с работой Twitter столкнулись 93% пользователей. Еще 6% пожаловались на невозможность войти в аккаунт. Но сбой зафиксировали только на территории Москвы. Еще с рядом проблем столкнулись пользователи «Ростелекома». Чаще всего не работает Интернет (95%), а также телевидение (3%) и телефония (1%).