Абоненты пожаловались на сбой «Билайн»
Согласно данным Downdetector, самой частой проблемой оказался проводной доступ в Сеть (53%). Еще 27% пользователей столкнулись со сбоем работы мобильной связи. Также у 19% возникли проблемы с работой мобильной Сети.
Больше всего сбой «Билайна» затронул жителей Москвы, Петербурга, Тюмени и Краснодара. Кроме того, на проблемы пожаловались пользователи из Екатеринбурга, Волгограда и Саратова.
«„Билайн“ вообще еле фурычит», — написал один из пользователей в Twitter.
«Сотовая связь вообще не работает», — заявил другой.
«Через „Билайн“ очень плохо работает Twitter», — отметили в комментариях.
При этом в самом «Билайне» опровергли информацию о сбое в работе.
«Информация о сбое не соответствует действительности», — сообщила «360» старший менеджер по внешним коммуникациям ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Татьяна Донская.
По данным сайта, сейчас проблемы с работой Twitter столкнулись 93% пользователей. Еще 6% пожаловались на невозможность войти в аккаунт. Но сбой зафиксировали только на территории Москвы. Еще с рядом проблем столкнулись пользователи «Ростелекома». Чаще всего не работает Интернет (95%), а также телевидение (3%) и телефония (1%).