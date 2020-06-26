Абоненты МТС быстрее остальных загружают фото и видео в интернет

Специалисты агентства TelecomDaily протестировали скорость LTE в Московской области у абонентов крупнейших операторов. Быстрее всех загружать фото и видео в интернет могут абоненты МТС, показало исследование.

По данным TelecomDaily, лидером по скорости передачи данных от пользователя стала МТС. Абоненты оператора загружают свой контент в сеть со скоростью 18,5 мегабит в секунду в среднем.

Скорость 4G по передаче данных к пользователю у МТС (загрузка страниц) в среднем составляет 43 мегабита в секунду. Это один из лучших показателей

Сотовые операторы успешно справилась с обеспечением качественным мобильным интернетом жителей Подмосковья и тех, кто перебрался в регион, чтобы переждать пандемию коронавируса.

На данный момент покрытие сети 4G МТС в Московской области составляет 90%. В четверти населенных пунктов региона этот показатель приблизился к 100%.