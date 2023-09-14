Технологии 14 сентября 2023, 23:02 Абонентов МТС предупредили о повышении тарифов МТС объяснил повышение тарифов увеличением затрат на обслуживание оборудования РИА «Новости»

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В МТС объяснили повышение абонентской платы для абонентов оператора. В разговоре с РИА «Новости» представитель компании отметил, что это связано с увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры.

Кроме того, повышение абонентской платы связали и с необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сетей связи на фоне роста трафика, а также с поддержкой привычного качества услуг связи для абонентов.

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Пользователей некоторых архивных тарифов МТС с 28 сентября ждет изменение ежемесячной абонентской платы, указали в компании. Изменение составит меньше 10%. На части тех тарифов, среди которых стоимость изменится, абонентская плата оставалась одинаковой на протяжении нескольких лет, отметил оператор связи.

«Мы заранее проинформировали клиентов, чтобы они смогли принять решение — остаться на своем тарифе или выбрать более подходящий из числа открытых», — добавили в пресс-службе МТС.

Стоимость тарифного плана Smart Выгодный увеличится на 42 рубля, Smart для своих 062016 — вырастет в цене на 30 рублей, а абонентская плата НЕТАРИФа станет больше на 45 рублей, отметили «Известия».