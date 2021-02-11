СМИ: новый стандарт Wi-Fi станет конкурентом 5G в борьбе за частоту диапазона

Строительство сетей 5G в России может столкнуться с препятствием: мешать будет новый стандарт Wi-Fi. Он претендует на рассматриваемый для развертывания сетей пятого поколения диапазон.

Wi-Fi 6E представляет собой улучшенную версию предыдущей технологии беспроводной связи. Она позволяет передавать данные со скоростью до 10 Гигабит в секунду. О возможной конкуренции газете «Известия» рассказали в Научно-исследовательском институте радио (НИИР).

Использовать Wi-Fi и 5G в одном диапазоне на одной и той же территории невозможно — возникнут взаимные помехи.

В битве за частоты есть еще один участник — в гонку включилась Apple. «Дочка» компании получила в ноябре 2020 года от госкомиссии по радиочастотам частоты, чтобы тестировать улучшенный аналог Bluetooth — технологии UWB.

Представители мобильных операторов назвали Wi-Fi 6E и 5G оппонентами в диапазоне 6 Гигагерц. Не исключено, что обе технологии станут соперничать за международную гармонизацию частотного ресурса. И если весь мир предпочтет Wi-Fi, то 5G в России в этом диапазоне может и не появиться.

В компаниях мобильной связи считают единственным возможным и экономически обоснованным для 5G в России диапазоном 3,4-3,8 Гигагерца. Частоту в 6 Гигагерц они назвали дополнительным, но нужным ресурсом для запуска сетей нового поколения.

Приоритетное использование 6425–7125 Мегагерц для 5G поддерживают 90% мобильных операторов и крупнейшие производители оборудования. Эксперты отмечают, что сфера использования 5G в диапазоне 6 Гигагерц шире, чем Wi-Fi.

Выпуск оборудования новых сетей может оказаться нецелесообразным в случае использования нелицензируемого спектра и с учетом более дешевой стоимости развертывания Wi-Fi 6Е.