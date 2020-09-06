Генетики создали клон лошади Пржевальского из замороженных 40 лет назад образцов

Восстановлением лошадей Пржевальского начали заниматься американские генетики. Этих животных в мире осталось всего 200 из 12 различных семей. При размножении происходит смешение родственных генов. Чтобы увеличить их количество ученые создали клон из замороженных 40 лет назад образцов тканей жеребца.

Появившегося на свет жеребенка назвали Курт. Специалисты пояснили, что смешение родственных генов, которым сейчас подвержены лошади Пржевальского, могут сказать на здоровье нового поколения. Иммунитет может не справляться с обычными болезнями и даже приводить к появлению на свет уродов.

Генетическое разнообразие необходимо для адаптации животного к смене климата, среде обитания. Лошади Пржевальского — крупные млекопитающие, поэтому более уязвимы к изменениям окружающей среды. Разнообразие генов поможет им выжить в современном мире.

На сегодня все 12 семейств перемешаны между собой, поэтому требовались гены из неродственной популяции. Зоозащитники в конце 70-х- начале 80-х годов прошлого века заморозили более десятка образцов биоматериалов из различных семейств этого вида. Все они содержат гены, которых нет у современных лошадей.

Курт — это копия жеребца, который родился в 1975 году в Великобритании. Его перевезли в США в 1978 году и прожил 20 лет. Теперь маленький жеребенок может стать может стать первым клонированным животным, которое позволит восстановить популяцию исчезающего вида и примером для сохранения других зверей из Красной книги.