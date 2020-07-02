Потери провайдеров от бесплатного интернета оценили в 200 млн рублей

Помимо этого приобретение и установка дополнительного оборудования могла стоить участникам проекта 30-100 миллионов рублей, сервисное обслуживание и техподдержка — еще от пяти до двадцати миллионов.

Государственный проект «Доступный интернет» предполагает бесплатный доступ к сайтам госструктур, а также популярным российским интернет-ресурсам, список которых составляют в Минкомсвязи. Сейчас в перечень входит 391 сайт. Пилотный проект начался в апреле и завершится в конце 2020 года.

В рабочей группе РСПП раскритиковали список социально значимых сайтов, отметив что в 80% из них присутствует потоковое видео, которое в основном загружается с иностранных ресурсов.

«Таким образом, российские операторы связи фактически будут спонсировать зарубежных производителей контента», — отметили эксперты.

Ранее Минкомсвязь поставила задачу до 2025 года обеспечить интернетом 4G порядка 70% россиян.