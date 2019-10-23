Большинство новых эмодзи представляют собой дополнение существующих. Раньше у смайликов, изображавших людей, можно было выбирать цвет кожи и волос. Теперь же добавили лысину и кудряшки. Графические персонажи теперь могут стать брюнетами, блондинами или рыжими.

Некоторые эмодзи по умолчанию гендерно нейтральные. Таких в библиотеке 138. Пользователю предложат самостоятельно выбрать пол для нарисованного человечка. Эта опция станет доступна, например, для значка певца, пилота или космонавта.

Конечно, будут и новые смайлы, в том числе человек в инвалидном кресле и человек с тростью. Фермер в библиотеке для Android поменяет свой вид. Теперь у него в руках будут не колосья пшеницы, а вилы. Также были добавлены пары людей, держащихся за руки. Из-за различных оттенков кожи пользователь сможет получить 30 различных комбинаций.

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Разработчики предупредили, что все представленные ими эмодзи — образцы. На их основе производители мобильных платформ, приложений для ПК и веб-платформ обычно отрисовывают свои варианты.

Новая версия библиотеки эмодзи появится в смартфонах, когда разработчики Android и iOS добавят их в обновления операционных систем. По мнению консорциума, это произойдет или в этом квартале, или в следующем.

История вопроса

Эмодзи — японское слово, которое обозначает идеограммы и смайлики, используемые в электронной переписке и на интернет-страницах. В какой-то мере это определенный язык общения, где слова и эмоции легко заменить картинкой или комбинацией нескольких картинок.

Изначально эмодзи были пиктограммами, то есть символьными обозначениями людей, предметов, эмоций. Затем расширился диапазон их употребления, а значки были стандартизированы. Со временем эмодзи появились и на мобильных устройствах. До сих пор во многих библиотеках смайлов есть некоторые значки, непонятные европейскому пользователю.

Например, белый цветок означает великолепно выполненное домашнее задание. Встречаются и характерные для Японии символы: кланяющийся бизнесмен или изображения популярных блюд (суши, рамэн, онигири).

После включения эмодзи в Юникод, ими стали пользоваться не только в Японии, но и по всем мире. Особенно популярны эти оригинальные смайлики в мессенджерах типа WhatsApp, Telegram и других.

Android-устройства имеют наборы эмодзи, отличающиеся в зависимости от версий операционный системы. Существует масса приложений с подключаемыми модулями (как платными, так и бесплатными), позволяющими использовать расширенную, иногда до нескольких тысяч значков, библиотеку смайлов.