Instagram разрешит публиковать посты с десктопа спустя 11 лет после запуска

Спустя 11 лет после запуска Instagram разрешит пользователям публиковать посты с десктопа. Появятся и другие обновления, в том числе общие посты. Новые функции будут постепенно внедрять в октябре.

С 19 октября в социальной сети появится новая функция — Collabs. Она даст двум пользователям публиковать совместные посты. Эти публикации будут иметь общие комментарии, просмотры и лайки.

20 октября заработает еще одна новая функция — она позволит пользователям начать сбор средств для некоммерческих организаций.

21 октября юзеры со всего мира смогут публиковать посты с десктопа — с любой платформы, на которой нет приложения соцсети. Выложить можно будет фотографию или видео, длинна которого будет меньше минуты.

Также 21 октября в Instagram появятся новые функции в Reels. В их числе — 3D-тексты песен.

За октябрь Instagram три раза сталкивался с крупными сбоями. Первые проблемы начались 4 октября — тогда почти на семь часов перестали работать Instagram, Facebook и WhatsApp, а также ряд других сервисов. Администрация Facebook объяснила, что проблемы начались из-за изменением настроек магистральных маршрутизаторов, которые отвечают за координацию трафика между центрами обработки данных.

Последний сбой произошел 14 октября — тогда на проблемы в работе социальной сети пожаловались жители Западной Европы и Великобритании.