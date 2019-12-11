Портал The Verge составил топ-100 гаджетов, определивших десятилетие

Авторы подошли к списку не без определенной доли юмора. К примеру, одно из последних место в списке заняли фейковые плашки оперативной памяти с подсветкой, которые вставляются в материнскую плату для красоты, а на 12 месте — пульт от ТВ с кнопкой Netflix, позволившей кинотеатру занять доминирующие позиции в США. В списке оказался и «изношенный Lightning-кабель», столь знакомый владельцам iPhone.

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Среди консолей выше всех оказалась PS4, занявшая девятую позицию. В топ-100 также оказались селфи-палка и переходник для наушников, который Apple стала класть в коробку, начиная с iPhone 7.

Первыми с конца оказались очки Google Glass, а настоящее первое место занял iPhone 4, определивший дизайн почти всех современных смартфонов.

«Мы часами спорили о каждой позиции этого списка, но первое место никто не обсуждал. iPhone 4 — самый красивый смартфон из всех когда-либо созданных, он родился в водовороте скандалов, определивших современный мир техники и медиа, он до сих пор остается базовым шаблоном для современных смартфонов», — рассказали в редакции The Verge.

Гаджет был новаторским по многим параметрам — камеры, дисплей, чип A4 положил начало многолетнему доминированию Apple в области процессоров. При этом корейской Samsung удалось попасть в первую пятерку с Galaxy S6