Китайский аппарат доставил на Землю образцы лунного грунта

24 ноября ракета «Чанчжэн-5» с аппаратом «Чанъэ-5» (назван в честь китайской богини Луны) стартовала с космодрома Вэньчан. 1 декабря зонд сел на поверхность Луны, установил там флаг Китая и собрал образцы грунта.

В 20:33 мск 16 декабря «Чанъэ-5» вошел в атмосферу Земли. На высоте примерно 10 километров он раскрыл тормозной парашют и успешно приземлился в 20:59 мск. Теперь «Чанъэ-5» доставят в Пекин, где извлекут капсулу с образцами.

Китай стал третьей страной после США и СССР, доставившей образцы с поверхности Луны на Землю. Последний раз грунт с Луны прибыл в 1976 году.

Китай лидирует по числу космических запусков, предоставляя услуги по выводу спутников на орбиту для других стран и частных организаций. Также в КНР разрабатывают собственные спутники. На околоземной орбите находится китайский посещаемый модуль «Тяньгун-3» («Небесный дворец — 3»), на базе которого через два года должна появиться обитаемая космическая станция.