В работе Instagram и Facebook зафиксированы сбои

В работе социальных сетей Instagram и Facebook зафиксированы неполадки. Чаще других пользователей на них начали жаловаться жители России, Белоруссии, на Украине и в других европейских странах.

Портал Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, сообщил, что перебои начались примерно в 00: 25 минут по московскому времени. Большинство пользователей Instagram не смогли загрузить приложение (59%) или войти в аккаунт (28%). Не видят новостную ленту — 73%. Не смогли зайти в Facebook 88% пользователей, у 17% проблемы с загрузкой ленты новостей. Последний глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, был связан с технической неисправностью.