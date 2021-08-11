Челябинцы смогут следить за дорогами города

Сервис «Улицы Онлайн», с помощью которого жители Челябинска смогут следить за ситуацией на дорогах областного центра в реальном времени и в записи, прошел модернизацию. Над проектом работала компания «Интерсвязь» совместно с правительством области в рамках проекта «Цифровая экономика». Об этом сообщило URA.ru.

«В основу сайта заложили новый более быстрый и практичный плеер. Он позволяет быстро переключаться с режима „прямой эфир“ на режим „архив“ в один клик c помощью виджета, расположенного прямо на превью камеры. Пользователи теперь могут свободно изменять скорость проигрывания: замедлять, ускорять и перематывать», — рассказали в пресс-службе «Интерсвязи».

Кроме того, пользователи смогут просматривать несколько улиц одновременно. Сделать это можно с помощью функции «карусель».