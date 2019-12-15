Российские техноблогеры назвали главные гаджеты десятилетия. Только на Apple они не остановились

В последние 10 лет появилось множество новых гаджетов. Какие-то из них оказались не особо популярны и быстро ушли. Зато без некоторых уже невозможно представить жизнь современного человека. «360» пообщался с техноблогерами и попросил их назвать по три главных гаджета десятилетия.

От наушников до автомобиля

Главный редактор сайта BigGeek.Ru Николай Николаев в качестве первого гаджета назвал Samsung Galaxy Fold. Смартфон со складывающимся экраном.

«Несмотря на то, что устройство, на мой личный взгляд, абсолютно бесполезное. это смартфон смог произвести некую революцию», — заявил он. Собеседник «360» пояснил, что в последние несколько лет все смартфоны выглядят идентично, а Samsung смог представить что-то действительно новое.

«Вполне возможно, что через несколько лет такой формат складывающегося дисплея будет действительно удобным», — отметил Николай Николаев.

Вторым гаджетом он назвал наушники от Apple — AirPods. Эксперт отметил, что беспроводные наушники существовали и раньше, но компания из Купертино сделала свой гаджет настолько удобным, что он стал частью жизнь многих людей.

«Третий гаджет — это автомобиль Tesla. Не важно какая модель. Несмотря на то, что это автомобиль, это прежде всего гаджет», — заявил Николай Николаев. Он пояснил, что появление электромобиля Маска оказало сильное влияние на всю отрасль автопроизводства. По его словам, сейчас другие компании делают не только средства передвижений, но еще и «гаджеты на колесах».

Главный редактор сайта Habr.ru Иван Звягин заявил «360», трех гаджетов точно недостаточно, чтобы оценить уходящее десятилетие.

«Совершенно точно это будет iPhone в том или ином виде. Не обязательно конкретная модель. На самом деле первая появилась чуть раньше. Но по-настоящему он все изменил, наверное, с модели 4S», — назвал он первый гаджет.

На второе место он поставил MacBook. Иван Звягин пояснил, что несмотря на то, что официальный выход MacBook Air был еще в 2008 году, за 10 лет изменений он стал только удобнее.

«Его можно брать с собой, а не держать его на столе в виде этого большого, огромного и тяжелого устройства», — сказал главред Habr.ru.

По третьему месту мнения экспертов совпали. Иван Звягин также назвал автомобиль Tesla. Любую модель. Маск и его компания развивают автомобильную отрасль и очень сильно ее меняют. «Думаю, что в следующем десятилетии станет больше электромобилей, которыми реально будет можно пользоваться», — подчеркнул Иван Звягин.

Новое «железо»

Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук предложил не забывать и произошедшие изменения в «железе» современных гаджетов.

В частности, он отметил появлением процессоров AMD Ryzen, которые стали альтернативой монополисту рынка компании Intel. Вторым важным изменением он назвал появление видеокарты Nvidia RTX с поддержкой аппаратного ускорения трассировки лучей.

«Это не первый продукт на рынке, который поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей, но это первая потребительская видеокарта, в которую эта технология встроена, и она уже меняет игры», — подчеркнул Илья Корнейчук. Он пояснил, что в консолях Playtation 5 и Xbox Series X от Sony и Microsoft, которые выйдут в следующем году, используют эту технологию.

Кроме того, эта видеокарта уже помогает специалистам 3D моделирования в их работе. В частности, она ускоряет построение моделей объектов.

На третье место Илья Корнейчук поставил гаджет. Им стала игровая приставка Nintendo Switch. По словам эксперта, нельзя сказать, что она изменила рынок, но это устройство стало показательным после провала портативной Playstation Vita от Sony.

«Тут приходит Nintendo и говорит, что наша основная консоль, теперь будет еще и портативной.<…> Да, там графика может быть не самая супер на рынке, но все основные игры будут. Все это работает. И вы также можете взять эту приставку и продолжить игру в пути», — рассказал Илья Корнейчук. Он отметил, что сам сначала скептически относился к этой приставке, пока не купил ее себе и не начал играть. По его словам, это удобно. Все достойные игры там есть, а заряда хватает надолго.