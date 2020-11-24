24 ноября 2020, 21:57
Ученые научат искусственный интеллект распознавать сарказм
Китайские специалисты работают над программой, которая поможет искусственному интеллекту лучше разбираться в человеческой речи. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По мнению исследователей, есть две причины, по которым их разработка заслуживает особого внимания. Во-первых, она разовьет искусственный интеллект, а во-вторых, машину можно будет использовать в различных сферах, если она сможет анализировать общение людей и распознавать сарказм.
В частности, роботы смогут выполнять работы, связанные с общественным мнением.