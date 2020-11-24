Ученые научат искусственный интеллект распознавать сарказм

По мнению исследователей, есть две причины, по которым их разработка заслуживает особого внимания. Во-первых, она разовьет искусственный интеллект, а во-вторых, машину можно будет использовать в различных сферах, если она сможет анализировать общение людей и распознавать сарказм.

В частности, роботы смогут выполнять работы, связанные с общественным мнением.