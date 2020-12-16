Сбой в работе Telegram приведет к убыткам бизнеса

По его словам, падение Telegram намного больше, чем сбои в обычном мессенджере. Через его каналы доставляют информацию до пользователей. Также многие банковские сервисы основаны на интерфейсе Telegram.

«Это действительно серьезные убытки бизнеса, и падение сервиса как такового делает его менее надежным. На сегодняшний день основная монетизируемая инфраструктура Telegram — каналы, которые продают рекламу. Бизнес каналов, если мы берем политические и экономические, по исследованию НАЦЭ, составляет более двух миллиардов рублей в год. То есть в день это приличные деньги», — отметил эксперт.

Он отметил, сейчас банки только начинают идти в мессенджер с финансовыми сервисами. Но со временем интеграция сервисов в Telegram только возрастет, и тогда сбои будут приводить к миллиардным убыткам.

В среду, 16 декабря, в Telegram произошел глобальный сбой на территории Европы и Ближнего Востока.