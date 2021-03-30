Россияне смогут сдавать образцы биометрии дистанционно

Россияне могут пользоваться приложением «Биометрия» после сдачи образца голоса и снимка лица в банке или МФЦ. «Ростелеком» планирует внедрить функцию удаленного предоставления биометрии.

Приложение «Биометрия» выпустили в 2018 году. Пока пользоваться программой могут лишь те, кто сдал свои слепки в банке или МФЦ, напомнили «Ведомости». Если функционал расширят, то россияне получат возможность сдавать биометрию, не выходя из дома. При этом некоторые услуги останутся недоступными.

«Высокорисковые услуги, которые сейчас можно получить через приложение, сдав биометрию в банке, — открытие счета, вклада, оформление кредита — будут недоступны по саморегистрации. Список услуг будет определен отдельным нормативно-правовым актом», — пояснили в «Ростелекоме».

По словам представителя Минцифры, биометрия может понадобиться для сдачи экзаменов в удаленном формате, а также для прохождения транспортного контроля в аэропортах. Кроме того, приложение может помочь подтвердить возможность бесплатного проезда в транспорте. Пока предложение о расширении функционала обсуждают в ФСБ и Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).