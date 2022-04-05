Звезды мирового спорта столкнулись с хейтом из-за поддержки России

Спортсмены мирового уровня столкнулись с колоссальным хейтом со стороны болельщиков из-за нежелания поддерживать антироссийскую истерию в спорте. От двойных стандартов Запада пострадали многие звезды мирового спорта, сообщил Life.

Из-за отказа выступать за санкции против российских атлетов подверглись критике французские биатлонисты Симон и Мартен Фуркад. Симон словами и действиями продемонстрировал, что поддерживает спортсменов из России.

«Я считаю, что лучшее решение в этой ситуации — показать свою поддержку российским спортсменам, показать, что они не несут ответственность за то, что произошло. Не нужно их исключать. Это контрпродуктивная мера», — заявил известный биатлонист.

Поддержку россиянам оказали в Сербии: не только болельщики, но и спортсмены. Баскетболисты клуба «Црвены Звезды» не стали держаться за знамя Украины, которое литовские игроки развернули перед началом встречи. Трибуны освистали сербских игроков, выкрикивая оскорбления в адрес Сербии и России.

Несмотря на осуждение, многие спортсмены с мировым именем продолжают высказываться о несправедливости отстранения россиян от соревнований из-за событий на Украине.