Звезды хоккея сыграли с ребятами из детских домов в Москве

Гала-матч Офицерской Хоккейной Лиги прошел на Красной площади. Известные спортсмены сыграли с воспитанниками детских домов и дали им пару советов на будущее.

Всего 11 подростков из детских домов со всей России сыграли в хоккей со своими кумирами. Перед матчем ребятам удалось пообщаться с именитыми хоккеистами, взять у них автограф. Спортсмены были рады пообщаться с подростками, дать им советы и пожелать успехов.

«Очень хорошее дело, что делает офицерская лига. Эти встречи нужны и мне, и детям, с которыми я буду встречаться, потому что так в жизни они меня точно не увидят, разве что по телевидению, и то иногда», — рассказал Борис Михайлов, хоккеист, тренер.

У всех ребят горели глаза. Встречи с кумирами они ценят, наверное, больше материальных подарков.

«Вы представляете в таком возрасте в девятом, десятом, 11-м классах увидеть олимпийского чемпиона, чемпиона мира, которого видишь только по телевизору. А тут реальная возможность поздороваться за руку, увидеться в живую. Ребята уже сейчас говорят, что будут про этот день вспоминать», — отметила Людмила Болотаева, заместитель министра образования Московской области.

Хоккеисты сыграют с ребятами из детских домов снова. Еще несколько подростков смогут увидеться с кумирами и сыграть с ними в любимую игру. Матч состоится 25 февраля.